Москва, 22 января, 2025, 09:16 — ИА Регнум. С 1 марта Минстрой России запретит равномерную оплату за отопление. Об этом 21 января заявил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года», — привёл его слова ТАСС.

Замглавы департамента отметил, что у выбравших схему равномерной оплаты в течение 12 месяцев регионов будет возможность её сохранить, однако на неё не смогут перейти уже реализовавшие оплату по факту субъекты.

Нифонтов уточнил, что Минстрой стимулирует все регионы перейти на оплату по факту, указав на то, что оплата на основе показаний прибора учёта является «более прозрачной».

Как сообщало ИА Регнум, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин 6 января рассказал, что ожидающееся в 2025 году в большинстве регионов повышение тарифов на электроэнергию коснётся не всех. По его словам, рост платежей за электроэнергию ожидает только для потребляющих её значительно больше среднего (например, майнеров), а все льготы на оплату электричества сохранятся.

С 1 июля 2025 года цены на услуги ЖКХ в России, включая плату за газ, электричество, водоснабжение и отопление, увеличатся в среднем на 12%. Однако в некоторых регионах этого не произойдёт.