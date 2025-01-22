Тобольск, Тюменская область, 22 января, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Жительница Тобольска Гульдания Юмадеева обратилась в Следственный комитет после смерти отца в областной больнице № 3. Женщина заявила, что её отцу не оказали необходимую медицинскую помощь.

Иван Шилов ИА Регнум

Она сообщила, что мужчина упал во дворе дома. Его 27 ноября госпитализировали в отделение неотложной помощи с переломом поясничного отдела позвонка. Через месяц он умер. По мнению женщины, её отцу не оказали необходимую медицинскую помощь.

В первую неделю он сам передвигался, выходил в коридор, в туалет. Однажды санитарка сказала ему, что вставать нельзя.

«После этого мой папа перестал передвигаться и постоянно лежал в одном положении, стал угасать», — процитировал Юмадееву портал 72.RU.

В течение нескольких недель мужчине давали только обезболивающие и больше никак не лечили, утверждает Юмадеева. Он всё время лежал в одном положении и фактически не двигался. В результате пациента перевели в гнойное отделение с диагнозом застой в лёгких.

Состояние мужчины ухудшилось после 17 декабря. Он перестал узнавать дочь и кричал от болей. Соседи по палате рассказали ей, что мужчина очень страдал. Юмадеева ввели в искусственную кому, а 27 декабря родственникам сообщили, что он умер.

Юмадеева обратилась с жалобой на ситуацию в департамент здравоохранения Тюменской области и в Следственный комитет. По её мнению, отцу вовремя не оказали медицинскую помощь. Начата внутренняя проверка качества оказания медицинской помощи пациенту.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошлого года в клинике пластической хирургии в Москве через десять дней после операции умер 35-летний пациент. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина плохо себя почувствовал после выписки из клиники. Он вновь обратился к врачам, его госпитализировали. Мужчина впал в кому и умер, не приходя в сознание.