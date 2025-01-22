ДНР, 22 января, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Иностранные наёмники украинских формирований заняли детский сад в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вели оттуда наводку артиллерии. Об этом 22 января рассказал житель этого города.

ИА Регнум Часов Яр

«Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке», — привело его слова «РИА Новости».

По словам жителя Часова Яра, непосредственно около расположения наёмников украинской армии находилась артиллерийская установка. По словам мужчины, он при прохождении службы ещё в советской армии был оператором радиолокационной станции и потому знает, каким образом нужно выдавать целеуказания, диктовать координаты и т.п.

«Следовательно, они мониторили ситуацию, у них стоял радар, и они, получается, руководили украинской армией, выдавали целеуказания. Дальше стояло артиллерийское орудие. Я не ходил смотреть, что за орудие, оно под сеткой стояло. И стреляли из этого орудия», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января начальник расчёта FPV-дрона разведывательной роты российских войск рассказал, что оператору беспилотника ВС РФ в последний момент удалось увести БПЛА от автомобиля украинских формирований, бойцы которых прикрывались ребёнком. Этот инцидент произошёл на донецком направлении.

Ранее в этот же день инструктор штурмовой бригады войск «Восток» с позывным Серго сообщил, что ВСУ создали живой щит в селе Великая Новосёлка в ДНР из местных жителей. По его словам, украинские боевики свезли жителей с близлежащих населённых пунктов для замедления действий российских штурмовиков.