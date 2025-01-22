Москва, 22 января, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Украинские формирования в настоящее время готовятся к наступательным действиям в районе города Суджи в приграничных районах Курской области. Об этом вечером 21 января сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшие дни или недели есть вероятность (очередной попытки прорыва. — Прим. ред.)», — заявил изданию глава правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Отмечается, что в данный момент Вооружённые силы Украины (ВСУ) занимаются стягиванием резервов, включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортёры, в этот район и заменяют силы теробороны на штурмовые бригады. Также украинские формирования в течение всего января безуспешно пытаются «прощупать» оборону армии России.

По словам экспертов, командование ВСУ этой ударной группой может попытаться установить огневой контроль по дороге Рыльск — Льгов — Курск и приблизиться к Курской АЭС.

При этом российские Воздушно-космические силы наносят серьёзный ущерб подтянутым в район резервам украинской армии, однако киевский режим не щадит своих людей, чтобы показать возможность захвата ими территории в Курской области для последующего торга на переговорах, если таковые состоятся.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Министерство обороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 270 бойцов и американский танк Abrams. Российские военные также нанесли удары по позициям ряда бригад украинских формирований в районах Гоголевки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Старой Сорочины и Свердликово и отразили одну контратаку противника.

При этом за всё время с момента вторжения в курское приграничье ВСУ лишились выше 53,6 тыс. бойцов, 309 танков, 237 боевых машин пехоты, 178 бронетранспортёров, 1590 боевых бронированных машин, 1574 автомобилей, 381 артиллерийского орудия и множества другой военной техники.