Вашингтон, 22 января, 2025, 08:28 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп, в ходе предвыборной кампании критиковавший своего предшественника Джо Байдена за его возраст и не упускавший возможности подшутить над его растерянностью и оговорками, стал старейшим в истории своей страны главой государства.

Kevin Lamarque/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп принимает присягу во время церемонии инаугурации в Ротонде Капитолия

На момент вступления в должность Трампу исполнилось 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом сам новый глава Белого дома не считает свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

По информации РБК, средний возраст президентов США составляет 56 лет. До Байдена и Трампа самым возрастным главой Белого дома являлся девятый президент страны Уильям Генри Гаррисон, который занял этот пост в возрасте 68 лет и скончался через месяц после своей инаугурации.

Как передавало ИА Регнум, 21 января пресс-служба аналитической компании Nielsen сообщила, что трансляцию с церемонии инаугурации Трампа, которую вели 15 телеканалов, посмотрели 24,6 млн телезрителей. Основную часть этой аудитории составляли жители США в возрасте от 35 до 54 лет.

При этом первую инаугурацию Трампа на пост главы Белого дома в 2017 году наблюдали около 31 млн человек. А вступление в должность предшественника нового американского лидера в 2021 году привлекло внимание 33,8 млн телезрителей.

Церемония инаугурации Трампа прошла 20 января в Капитолии в Вашингтоне. Церемонию приведения к присяге провёл глава Верховного суда США Джон Робертс. В ходе неё новый глава государства произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.