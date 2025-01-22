Москва, 22 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Российские пенсионеры имеют право получить материальную помощь на ремонт. Об этом 22 января сообщил строительный эксперт, гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.

Александр Кряжев/РИА Новости

За выплатой пенсионеру следует обратиться с заявлением в органы соцзащиты.

Заключение о необходимости ремонта составляет жилищная комиссия, представители которой осматривают квартиру и определяют виды необходимых ремонтных работ.

«На основании этого заключения пенсионеру может быть выделена разовая выплата, размер которой варьируется, но обычно не превышает 15 тыс. рублей в год», — процитировал Васильева RT.

Кроме того, в ряде регионов России есть программы, предусматривающие бесплатный или льготный мелкий ремонт. Его организуют на уровне местной администрации или через благотворительные фонды.

Он предусматривает такие работы, как замена электропроводки, установка дополнительных поручней в ванной, ремонт пола, установка безопасных газовых плит, отметил эксперт.

Кроме того, в некоторых регионах пенсионеры могут получить компенсации за ремонт или субсидии. Из бюджета может быть оплачена часть ремонта, если пенсионер относится к категории малоимущих или проживает в муниципальном жилье.

Также дополнительные выплаты предусмотрены для семей с детьми-инвалидами или другими льготными категориями граждан. Они могут составлять до 50% от общих затрат на ремонт, отметил Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, пенсионеры имеют право на ряд налоговых льгот и субсидий, например, для оплаты коммунальных услуг. Как рассказал доктор юридических наук эксперт Вадим Виноградов, размер субсидии для оплаты ЖКУ может составлять 22% от суммы. Право на такую субсидию имеют Герои России, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ, участники Великой Отечественной войны.