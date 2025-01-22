Москва, 22 января, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» армии России ликвидировал опорный пункт украинских формирований на красноармейском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов опубликовало 22 января Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёт самоходного орудия готовит его к стрельбе, наводит на указанные координаты, стреляет и затем поражает поставленные цели.

«Расчёт 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что огонь артиллерии корректировали с помощью беспилотника «Орлан-30». В ведомстве рассказали, что российские военные на боевой машине выдвинулись в заранее подготовленный район после получения координат цели, где произвели серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг и уничтожили выявленные цели на расстоянии свыше 25 км. После этого артиллеристы оперативно покинули огневую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Минобороны опубликовало кадры работы орудийного расчёта «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Днепр» на каховском направлении. Отмечалось, что артиллерия ВС РФ уничтожает бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укреплённые позиции, а также лодки украинских формирований на правом берегу Днепра.

В оборонном ведомстве 20 января рассказали, что авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам и местам производства и хранения дронов. Также были поражены скопления личного состава и техники ВСУ в 152 районах.