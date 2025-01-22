Вашингтон, 22 января, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Трансляцию церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн телезрителей. Об этом 21 января сообщила пресс-служба аналитической компании Nielsen.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп во время выступления на параде по случаю инаугурации

За церемонией вступления в должность нового американского лидера наблюдали в прямом эфире 24, млн человек в период с 10:30 по местному времени (18:30 мск) до 19:00 (03:00 мск 21 января). Трансляцию из Вашингтона вели 15 телеканалов.

По данным аналитиков, пик внимания телезрителей пришёлся на12:15 по местному времени (20:15 мск). При этом основную часть аудитории составляли американцы в возрасте от 35 до 54 лет.

Отмечается, что в 2017 году первую инаугурацию Трампа наблюдали около 31 млн человек. Церемония вступления в должность демократа Джозефа Байдена в 2021 году привлекла внимание 33,8 млн телезрителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

В преддверии своей инаугурации Трамп прибыл вместе с супругой Меланией Трамп в Белый дом на чаепитие с Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.