Донецк, 22 января, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований расстреливали мирных жителей посёлка Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 января рассказал местный житель и волонтёр «Народного фронта» Дмитрий Шафиев в беседе с «Известиями».

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По словам волонтёра, бойцы украинской армии жёстко заходили в населённый пункт, в котором они почти уничтожили расположенный на входе туда район.

«Есть случаи, они расстреливали людей. У меня люди работают, один вот вышел, что-то, где-то, тра-та-та — и всё! Ждуны и так расстреливали людей, а беспилотники вообще вытворяли тут страшные вещи. Убивали мирных, просто мирных», — заявил он.

В настоящее время в посёлке находятся бойцы 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии Вооружённых сил России, обеспечивающие безопасность мирных жителей.

«Зашли войска и начали шевелиться. Сначала отводили людей, там была раздача, мы отвели людей в целях безопасности. Сначала начали раздавать продукты, солдаты свозили, помогали нам и сейчас помогают отлично», — пояснил Шафиев.

Как рассказал в беседе с изданием очевидец, вначале добровольцы попытались отремонтировать повреждённые крыши в Горняке, чтобы вода не попадала на головы мирных жителей. При этом, хотя многие вещи пока сделать нельзя, быт в населённом пункте уже удалось наладить.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января жительница Суджанского района Курской области рассказала, что украинские военные расстреляли беременную женщину на трассе в приграничье региона. По её словам, бойцы ВСУ также разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из нескольких интернатов.

Украинские боевики 13 января расстреляли супружескую пару в посёлке Шевченко под городом Красноармейском в ДНР. Соседи похоронили погибших во дворе их собственного дома.

Пленный украинский боевик Владимир Самороченко 5 января рассказал, что командование ВСУ дало своим подчинённым инструкции вести расстрелы мирных жителей.