Самолёт с туристами из России вылетел из Гаваны с опозданием на 28 часов
Гавана, 22 января, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Авиарейс с российскими туристами, задержавшийся в Гаване, вылетел в Москву. Об этом 22 января сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».
Уточняется, что рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени. Как пояснили в авиакомпании, задержка авиарейса изначально произошла из-за технического дефекта, который устранили, а затем вылет авиарейса откладывался по различным причинам. Отмечается, что сначала экипажу необходим был отдых в соответствии с нормативами, а затем экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог обеспечить в надлежащее время.
«Для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета», — указано в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Ранее ИА Регнум сообщало, что российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, разбили внутри терминала палаточный лагерь. Только после этого им предоставили номера в гостинице.
Авиарейс FV6850 должен был отправиться из Гаваны в Москву 20 января в 09:00 по местному времени.