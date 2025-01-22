Гавана, 22 января, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Авиарейс с российскими туристами, задержавшийся в Гаване, вылетел в Москву. Об этом 22 января сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что рейс FV6850 Гавана — Москва вылетел 22 января в 00:24 по московскому времени. Как пояснили в авиакомпании, задержка авиарейса изначально произошла из-за технического дефекта, который устранили, а затем вылет авиарейса откладывался по различным причинам. Отмечается, что сначала экипажу необходим был отдых в соответствии с нормативами, а затем экипаж ожидал загрузку питания на борту, которую аэропорт не смог обеспечить в надлежащее время.

«Для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета», — указано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, разбили внутри терминала палаточный лагерь. Только после этого им предоставили номера в гостинице.

Авиарейс FV6850 должен был отправиться из Гаваны в Москву 20 января в 09:00 по местному времени.