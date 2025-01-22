Белый дом, по словам президента США Дональда Трампа, изучает вопрос дальнейших поставок оружия Украине. Во время общения с журналистами 21 января он также заявил, что понимание по этому вопросу возникнет после встречи с его коллегой Владимиром Путиным. Самого главу российского государства Трамп назвал умным человеком, который якобы не уважал теперь уже бывшего президента США Джо Байдена. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1063-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Чего ждать от Трампа в 2025 году

Также президент США высказал готовность ко встрече с Путиным в любое время, когда он пожелает. Из ответов Трампа журналистам следует, что в случае отказа Москвы от переговоров Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход СВО, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.

Тем временем непосредственно в зоне СВО военнослужащие группировки войск «Центр» выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами, уничтожив выявленные цели на расстоянии более 25 километров, соответствующие видеокадры с красноармейского направления 22 января обнародовал Telegram-канал Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942803" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 203-мм снаряды разнесли опорный пункт противника на красноармейском направлении

Отмечается, что нанесение удара расчётом САУ «Малка» по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-30».

А накануне бойцы данной группировки освободили населённый пункт Волково Донецкой Народной Республики.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.