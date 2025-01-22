Москва, 22 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников. Об этом утром 22 января проинформировали в Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что шесть беспилотников были перехвачены и подавлены над территорией Ростовской области и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Как передавало ИА Регнум, по данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. Слюсарь также привёл предварительные данные дежурных служб, согласно которым в городе Красный Сулин обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного дома, в посёлке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Берёзка». Пострадавших и разрушений на земле нет.

В ночь на 21 января над шестью российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 22 вражеских дрона ликвидированы в Брянской области, 12 в Ростовской, 10 в Смоленской, шесть в Воронежской, четыре в Саратовской, один в Курской.