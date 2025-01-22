Ростов-на-Дону, 22 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Над Ростовской областью за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил врио региона Юрий Слюсарь.

Виталий Невар/ТАСС

«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы региона привёл предварительные данные дежурных служб, согласно которым в городе Красный Сулин обломки сбитого БПЛА упали на территорию частного дома, в посёлке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Берёзка». Пострадавших и разрушений на земле нет.

«Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, её проверят сапёры», — уточнил Слюсарь.

Врио губернатора подчеркнул, что при необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 января над шестью российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 22 вражеских дрона ликвидированы в Брянской области, 12 в Ростовской, 10 в Смоленской, шесть в Воронежской, четыре в Саратовской, один в Курской.

21 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) почти за час уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом.