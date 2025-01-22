Краснодар, 22 января, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Должность заместителя главы министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края планируют сократить. Об этом сообщил сам занимающий данную должность Сергей Урайкин, ранее обматеривший волонтёров центра по очистке птиц от мазута.

Алексей Майшев/РИА Новости

«У нас формируется департамент молодёжной политики, и в связи с этим должность заместителя министра образования, науки и молодёжной политики будет ликвидирована», — приводит слова Урайкина РЕН ТВ.

По словам чиновника, сокращение его должности ожидается до 5 февраля. При этом он не рассказал, какую должность будет занимать после этого.

Как передавало ИА Регнум, в середине января в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, Урайкин прибыл в реабилитационный центр по отмыву птиц от мазута и возмутился тем, что волонтёры опубликовали видео с критикой за якобы закрытие штаба. Мужчина на видео нецензурно выражался и заявил, что приехал в центр на скорости 180 км/ч, чтобы исправить ситуацию с помощью «раздачи люлей». По его словам, из-за сложившейся ситуации он испытал «национальное позорище».

На ситуацию отреагировал глава Росмолодёжи Григорий Гуров, назвав поведение Урайкина недопустимым.

После этого Урайкин принёс извинения, объяснив своё поведение «непрерывным напряжением». Чиновник подчеркнул, что условия работы для волонтёров являются приоритетом для властей.