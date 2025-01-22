Донецк, 22 января, 2025, 06:43 — ИА Регнум. Украинские власти начали проводить массовые репрессии против высокопоставленных военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«В рядах ВСУ начались массовые репрессии высокопоставленных командиров. Репрессии связаны с желанием киевского режима переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на плечи военных», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Как уточнил Рогов, киевский режим начал репрессии с подачи США, которые выразили недовольство ситуацией на фронте.

По данным Рогова, в настоящее время задержаны бывший командующий оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командир 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской, полковник Дмитрий Рюмшин, а также экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны, генерал-лейтенант Артур Горбенко. Кроме того, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье арестован экс-командующий одной из бригад территориальной обороны ВСУ, а также его жена.

«Ещё масса людей менее публичных задержаны и арестованы на данный момент», — утверждает Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 20 января украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что несколько высокопоставленных офицеров украинской армии, включая Галушкина, Рюмшина и Горбенко, были задержаны Главным бюро расследований (ГБР) Украины. Отмечается, что официальное задержание названных украинских офицеров пока не подтверждено.

15 декабря 2024 года Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. По его словам, эта часть была набрана из насильно мобилизованных и плохо подготовленных бойцов.

Журналист журнала Forbes Дэвид Экс 15 января написал, что после распада бригады украинской армии «Анна Киевская» руководство киевского режима приняло решение больше не создавать новые части. После этого случая командование ВСУ хочет пополнять новобранцами действующие подразделения, пояснил он.

В конце декабря 2024 года ГБР Украины задержало в Тернополе командира 211-й понтонно-мостовой бригады украинских войск Олега Побережнюка. По информации следователей, задержанный не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток его подчинённых.