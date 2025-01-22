Москва, 22 января, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры работы российского расчёта ЗРК «Тор-М2», который уничтожил украинский беспилотник с помощью ракеты. Соответствующие видеокадры опубликованы 22 января в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

«Расчёт боевой машины ЗРК «Тор-М2» занял огневую позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны добавили, что, захватив цель, военные произвели пуск ракеты и уничтожили украинских беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Министерство обороны России показало кадры работы российского расчёта «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Там добавили, что российские артиллеристы уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укреплённые позиции, а также лодки украинских военных на правом берегу Днепра.

20 января Минобороны сообщило, что расчёт орудия «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск армии России уничтожил замаскированное орудие украинских формирований в приграничье Курской области.