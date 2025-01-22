Москва, 22 января, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Для того чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно следовать принципу нулевого доверия, напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», — говорится в Telegram-канале управления.

В МВД пояснили, что принцип строится на следующих правилах: не доверять якобы «официальным» сообщениям вслепую. Не торопиться выполнять инструкции «банков» или «друзей», которые прислали вам сообщения. Лучше всего позвонить другу и в банк и уточнить у них, действительно ли они отправили вам СМС.

Кроме этого, россиянам посоветовали не ставить слишком лёгкие пароли по типу «Qwerty123» или «123 456», так как этим могут воспользоваться мошенники.

В случае, если поступил звонок, то необходимо задавать больше вопросов касаемо обсуждаемой темы. Например, в случае, если собеседник требует паспортные или иные личные данные, необходимо насторожиться и подумать, так ли это необходимо.

«Не стесняйтесь просить собеседника подтвердить свои слова. Если вам звонят от имени организации с какими-нибудь требованиями, спросите у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя или в случае со звонками из правоохранительных органов номер телефона дежурной части. Перепроверьте всю полученную информацию», — отметили в МВД.

Кроме этого, россиян призвали доверять собственным сомнениям. Так, если информация кажется странной и неуместной, то лучше прекратить разговор и не принимать необдуманных решений.

Как передавало ИА Регнум, 18 января МВД сообщило, что мошенники начали использовать в мессенджере Telegram новую схему для получения доступа к аккаунтам пользователей. Пользователь получает от одного из внесённых в список контактов, который на протяжении длительного времени не был онлайн, ссылку-голосование, которая ведёт на фишинговый ресурс.

Двумя днями ранее сообщалось, что в России мошенники начали распространять фальшивые NFT с изображением Лягушонка Пепе, чтобы похищать средства с криптовалютных кошельков пользователей Telegram. Злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу NFT, но на этих сайтах установлено вредоносное ПО, которое ворует средства с криптокошельков пользователей.