Магдебург, Германия, 22 января, 2025, 05:49 — ИА Регнум. Следов наркотиков или алкоголя не обнаружено в крови мужчины, совершившего 20 декабря наезд на автомобиле на посетителей рождественского рынка в немецком Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом 21 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры Наумбурга.

Michael Probst/AP/TASS Рождественский рынок в Магдебурге, где произошел теракт

Уточняется, что судебно-медицинская экспертиза не выявила в образце крови мужчины следов наркотических веществ или алкоголя. Как указано в заключении судебно-медицинской экспертизы, выявлены только следы желудочного препарата, а также лёгкого безрецептурного седативного средства.

Таким образом, заключение судебно-медицинской экспертизы опровергает распространившуюся информацию о том, что совершивший наезд в Магдебурге водитель находился под действием наркотиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге водитель BMW въехал в толпу людей. В результате наезда погибли шесть человек. Региональные власти назвали этот умышленный наезд терактом.

Водителя, 50-летнего выходца из Саудовской Аравии Талеба аль-Абдулмохсена, задержали. Он объяснил свой поступок тем, что власти Германии якобы плохо обращаются с беженцами из Саудовской Аравии. По версии полиции, он действовал в одиночку.