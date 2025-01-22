Москва, 22 января, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после победы над ярославским ХК «Локомотив» не стал отвечать на вопросы журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Роман Ротенберг

Встреча закончилась победой СКА со счётом 5:2.

«Эта победа — заслуга только наших болельщиков. Я вообще буду молчать. Я буду говорить только по регламенту. Первый период — отлично, второй — супер, третий — ещё лучше. Я хочу, чтобы вы посмотрели видео. Не знаю, как защитник (Александра. — Прим. ред.) Никишин завтра будет себя чувствовать. Я вообще ничего не буду комментировать и не буду отвечать на ваши вопросы. Я прокомментировал игру по регламенту», — заявил Ротенберг во время пресс-конференции, которая транслировалась на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

После этого главный тренер СКА призвал представителей СМИ посмотреть видеокадры падения Никишина. По его словам, если бы хоккеист сломал бы челюсть или лицевую кость, он бы никогда не сыграл бы за СКА.

«У нас диалог не получается. Всем спасибо огромное за пресс‑конференцию. Я не буду отвечать на ваши вопросы», — добавил Ротенберг.

Как передавало ИА Регнум, болельщики ярославского «Локомотива» во время игры 13 января на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле скандировали оскорбительную кричалку. Момент попал в трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 4:3. Поклонники ярославцев после заброшенной третьей шайбы СКА защитником Александром Никишиным бурно отреагировали. Они массово начали скандировать кричалку команде из Петербурга. Болельщики железнодорожников кричали: «СКА — позор российского хоккея».

25 октября матч между «Спартаком» и СКА в Москве завершился скандалом. Болельщики московской команды в числе прочего скандировали кричалку: «СКА — позор российского хоккея». Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил бурное негодование таким поведением фанатов. На послематчевой конференции он высказал претензии в адрес руководства КХЛ, настоятельно призвав следить за кричалками с трибун. По его словам, болельщики не в первый раз позволяют грубость и хамство во время игр.

Кроме того, после матча КХЛ опубликовала видео скандала, произошедшего между Ротенбергом и арбитром во время игры. На кадрах тренер на повышенных тонах общается с одним из судей, несколько раз перекрикивая его со словами: «Не надо на меня орать!»