Вашингтон, 22 января, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп теоретически открыт идее приобретения социальной сети TikTok американскими предпринимателями Илоном Маском или Ларри Эллисоном. Об этом политик заявил 21 января в ходе общения с журналистами в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

Трамп пояснил, что если кто-то из американских бизнесменов приобретёт социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance, то он открыт к такой сделке. В качестве возможных приобретателей соцсети президент США назвал миллиардера Илона Маска, а также председателя совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисона.

«У меня есть право заключить сделку. Поэтому я думаю о том, чтобы сказать кому-то: купите его и отдайте половину Соединенным Штатам Америки, половину, и мы дадим вам разрешение, и у них будет отличный партнер», — уточнил американский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп после инаугурации принял решение о 75-дневной отсрочке блокировки социальной сети TikTok на территории страны и подписал соответствующий исполнительный указ.

19 января американским пользователям стал недоступен видеосервис TikTok в связи с вступлением в силу закона, запрещающего работу платформы в США.

Уходящий президент США Джозеф Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивался 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации уходящего президента Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.