Будапешт, 22 января, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Европейский союз должен снять антироссийские санкции, так как они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press

«Пора поговорить о санкциях! Привели они к окончанию войны [на Украине]? Нет. Нанесли они ущерб экономике России? Нет. Смогла Европа найти другие доступные источники энергии вместо российских? Нет», — написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter).

По мнению венгерского премьера, санкции ЕС смогли только разрушить конкурентоспособность европейской экономики.

«Настало время перемен!» — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, сенатор от Флориды Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению на пост госсекретаря заявил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что не станет публично обсуждать возможные договорённости, однако допустил обсуждение в ходе переговоров вопроса о нейтральном статусе Украины.

14 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. По его словам, страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.

Американская газета The New York Times 3 января 2025 года написала, что прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не оправдались, а даже во многом укрепили Россию и авторитет президента Владимира Путина.

15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.