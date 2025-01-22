Москва, 22 января, 2025, 04:16 — ИА Регнум. Победитель пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — IT-эксперт Аркадий Мохирев разработал платформу налогового мониторинга для эффективного обмена данными между компаниями и ФНС России. Об этом ИА Регнум рассказали представители АНО «Россия — страна возможностей».

Аркадий Мохирев

Как отметили в организации, Мохирев занимается цифровизацией взаимодействия бизнеса и государства, разрабатывая вместе с командой платформу налогового мониторинга, посредством которой компании предоставляют налоговому органу онлайн-доступ к данным бухгалтерского и налогового учета.

По словам самого Мохирева, налоговый мониторинг значительно упрощает обмен данными с помощью расширенного информационного взаимодействия между организациями и ФНС России.

«На первом этапе компании-участники предоставляют налоговым инспекторам удаленный доступ к своим учетным системам. На втором этапе — с 2025 года — информационные системы компании-участники должны быть интегрированы с АИС «Налог-3» ФНС России, что позволит полностью автоматизировать обмен документами и ускорить обработку рутинных процессов», — добавил Мохирев.

Он пояснил, что платформа комплексно закрывает требования ФНС и обеспечивает эффективность процесса информационного взаимодействия. Вместе с этим для государства это означает снижение текущих издержек налогового администрирования — в первую очередь за счет создания и внедрения электронной системы массовой обработки сведений, поступающих в налоговые органы.

«Наша разработка уже используется в более чем 120 компаниях из всех отраслей экономики, но преимущественно из сегмента «Нефть и газ», и число компаний-пользователей продолжает увеличиваться», — добавил Мохирев.

Помимо этого, управленец с командой в настоящее время прорабатывает решения для организации аналогичного информационного взаимодействия с другими органами государственной власти. Так, совместно с Федеральным казначейством осуществляется пилотирование витрины контрольного мониторинга компаний-получателей бюджетных средств. Ожидается, что витрина будет собирать данные по исполнению контрактов, к которым контролёры ведомства получат непрерывный доступ в онлайн-формате, что позволит отказаться от бумажного документооборота.

Аркадий Мохирев окончил Российскую таможенную академию, работал в Главном управлении по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы, где занимался вопросами выявления и раскрытия крупных экономический преступлений, связанных с товарной контрабандой. После получения второго высшего образования Мохирев перешел в ПАО «Газпром», где отвечал за внедрение информационно-управляющих систем в компаниях холдинга. После этого он возглавлял крупные внедрения информационных систем в компаниях сегмента «Нефть и газ» в VK Tech. Был назначен коммерческим директором финансовых и операционных платформ и принял решение участвовать в «Лидерах России».

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

Как передавало ИА Регнум, число желающих принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» превысило 15 тысяч человек за три дня до окончания регистрации. Как отметили представители проекта, данная цифра подтверждает высокую востребованность конкурса со стороны целевой аудитории.

Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» Алёна Беликова возглавит строительство Ростовского транспортного кольца. Беликова, победившая в четвёртом сезоне «Лидеров России», приступила к работе в качестве заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области. Ей предстоит завершить проект строительства Ростовского транспортного кольца, которое будет частью Азовского транспортного кольца.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Работа платформы направлена на создание будущего России с равными возможностями для каждого.