Гавана, 22 января, 2025, 04:11 — ИА Регнум. Российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, разбили внутри терминала палаточный лагерь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Havana.airportcuba.net Аэропорт Гаваны

Отмечается, что 250 туристов, чей рейс должен был отправиться в Москву 20 января в 9 утра по местному времени, провели в аэропорту более 30 часов. Администрация воздушной гавани не объяснила причину задержки рейса.

Россиянам предоставили номера в гостинице только после того, как они решили разбить палаточный лагерь, отметил Telegram-канал.

По словам некоторых туристов, авиарейс могли перенести из-за сломанной турбины Boeing 777-31h.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября, от 500 до 600 россиян застряли на борту круизного лайнера «Спектр морей», который не мог покинуть японский порт Иокогама из-за неисправности. Они не могли сойти с него из-за отсутствия виз. Многие туристы из-за задержки лишились своих авиабилетов. Они не успели попасть на рейсы, забронированные на 9 и 10 ноября. Перевозчик пообещал вернуть деньги за круиз и частично компенсировать расходы. После ремонта 8 ноября судно взяло курс на Шанхай.