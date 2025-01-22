Москва, 22 января, 2025, 04:03 — ИА Регнум. Пересмотреть подход к медицинской стерилизации как к методу контрацепции предложила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.

ИА Регнум Младенец, ребенок, новорожденный

«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы и к ней, потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет — 35-36, до 40, — потом жалеет о сделанном выборе», — пояснила Шешко в беседе с «РИА Новости» на конгрессе по репродуктивной медицине.

Шешко отметила, что методов контрацепции на сегодняшний день существует много и важно предоставить людям все возможности, чтобы принять осознанное решение.

Как уточнила представитель Минздрава, за последние четыре года в России количество женщин репродуктивного возраста снизилось на 1,5 млн. На сегодняшний день таких женщин в стране 34,3 миллиона, а ещё в 2020 году их насчитывалось 35 миллионов.

Медицинская стерилизация в России возможна только для людей старше 35 лет, при наличии двоих детей. Однако по медицинским показаниям и при информированном добровольном согласии стерилизация производится вне зависимости от возраста и наличия детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указали в Минздраве, оптимальный возраст для беременности и рождения ребёнка у женщины составляет от 18 до 35 лет, и об этом необходимо информировать женщин.

В министерстве отдельно отметили, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день — на 60%, а высокий уровень потребления кофеина, то есть более пяти чашек в день, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

20 декабря президент России Владимир Путин на итоговом заседании Госсовета призвал поддерживать стремление россиян к раннему деторождению. Глава государства отметил, что одна из таких мер поддержки — материнский капитал. Он также добавил, что правительству и дальше необходимо совершенствовать инициативы, которые позволят семьям с разным уровнем доходов ощущать заботу со стороны государства.

Путин заявил, что для успешного решения задач развития страны россиян должно быть намного больше, чем сейчас.