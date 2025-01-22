Вашингтон, 22 января, 2025, 03:35 — ИА Регнум. США изучают вопрос дальнейших поставок вооружения киевскому режиму. Об этом 21 января во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Chip Somodevilla/Global Look Press

«Мы изучаем данный вопрос», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Вместе с этим Трамп отметил, что «поймёт, как всё складывается», после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы займемся этим очень скоро», — добавил американский лидер.

Помимо этого, президент США подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любое время, когда этого захочет российский лидер. Трамп назвал Путина умным. По его словам, Путин якобы не уважал бывшего президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 9 января глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в ФРГ упрекнул союзников Киева за задержки в поставках систем ПВО. Глава киевского режима также призвал западные страны ввести санкции в отношении российского энергетического сектора.

В середине декабря агентство Reuters написало, что НАТО взяло на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект, поскольку США при администрации Дональда Трампа способны серьёзно ударить по Украине, сократив её поддержку.

Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.