Вашингтон, 22 января, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме допустил введение новых антироссийских санкций в случае отказа Москвы от переговоров по Украине.

IMAGO/Jim LoScalzo — Pool via CN/Global Look Press

"Звучит вероятно", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любое время, когда этого захочет российский лидер. Вместе с этим Трамп вновь заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к заключению "сделки" с РФ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп заявил, что, выбирая между санкциями или тарифами против РФ, он выбрал бы второе, так как тарифы «делают доллар сильнее».

Сенатор от Флориды Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению на пост госсекретаря заявил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что не станет публично обсуждать возможные договорённости, однако допустил обсуждение в ходе переговоров вопроса о нейтральном статусе Украины.

14 декабря 2024 года Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. По его словам, страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.

Американская газета The New York Times 3 января 2025 года написала, что прогнозы Запада в первые месяцы начала СВО о том, что Россия не сможет выстоять и рухнет в экономической сфере, не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не оправдались, а даже во многом укрепили Россию и авторитет президента Владимира Путина.

15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.