Вашингтон, 22 января, 2025, 02:38 — ИА Регнум. Заявление о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любое время сделал американский лидер Дональд Трамп, отвечая 21 января на вопросы журналистов в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«В любое время, когда он захочет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос о сроках возможной встречи с Путиным.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро».

Кроме того, Трамп сообщил, что просил Си Цзиньпина в их недавнем телефонном разговоре содействовать урегулированию конфликта на Украине. Телефонный разговор между Трампом и Си Цзиньпином состоялся 17 января, за три дня до инаугурации президента США, которая прошла 20 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал российского лидера Путина умным человеком и заявил, что президент РФ не уважал экс-главу Белого дома Джозефа Байдена.

Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома заявил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.

20 января Путин поздравил Трампа со вступлением в должность. Он отметил, что Россия видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты, которые прервались по вине уходящей администрации президента США Джо Байдена.

Путин также выразил готовность к диалогу с новой администрацией Трампа по вопросу конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в этом вопросе целью должен стать долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех проживающих в этом регионе людей.