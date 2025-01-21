Москва, 22 января, 2025, 02:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу аккредитовать в Германию съёмочную группу Первого канала после его утверждения о том, что в его стране есть свобода слова.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В последние годы европейцы и, в особенности, немцы, действительно наговорили много такого, по-настоящему апокалиптичного, что здоровый человек едва ли может произнести. Но это — уже за всякой гранью. Не может быть, чтобы такое озвучил председатель правительства Федеративной Республики Германия», — написала дипломат в Telegram-канале.

Далее Захарова напомнила о том, что власти Германии заблокировали счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, заставили YouTube удалить телеканал RT DE с видеоплатформы, запретили вещание RT DE в Европе, ограничили деятельность платформы Telegram, используя штрафы в качестве инструмента воздействия, организовали травлю активистов русскоязычной общины, лишили аккредитации корреспондента «Первого канала» Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова.

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если всё же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле — аккредитуйте съёмочную группу «Первого канала» взамен высланных корреспондентов», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

В качестве ответных мер 27 ноября Россия приняла решение выслать из страны двоих журналистов немецкой медиагруппы ARD. Мария Захарова отметила, что рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет возможно лишь после полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

В этот же день официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что власти страны не принимали решения закрыть бюро Первого канала.

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв 27 ноября предположил, что немецкие власти приняли решение выслать из страны российских журналистов Первого канала из-за неспособности мириться с существованием альтернативных точек зрения. Тем не менее, по словам Соловьёва, в Германии по сей день остаётся много русскоговорящих людей, которые вопреки блокировкам читают российскую прессу и смотрят российское телевидение.