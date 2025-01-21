Вашингтон, 22 января, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал российского лидера Владимира Путина умным человеком.

Kremlin.ru Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным

По словам Трампа, Путин якобы не уважал бывшего президента США Джо Байдена. Вместе с этим американский лидер заявил, что контакты с Путиным состоятся «в очень скором времени».

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп.

Вместе с этим президента США подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любое время, когда этого захочет российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 20 января, Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин также будет готов к переговорам и заключению сделки.

До этого, 20 января, Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Помимо этого, он оценил стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией.