Вашингтон, 22 января, 2025, 02:18 — ИА Регнум. Все чиновники, которые в Пентагоне отвечали за взаимодействие с Украиной или координацией вопросов, связанных с помощью Киеву, отстранены либо уволены. Об этом 21 января рассказал украинский журналист Роман Бочкала в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон Украина

Как уточнил журналист, информацию он получил после встречи с коллегами из The Washington Post. Корреспондент Денис Ярославский, который присутствовал на встрече, накануне был в Пентагоне, и узнал там "немного тревожную" тенденцию.

"Внимание: всех, кто отвечал за Украину, уволили или отстранили. Или собираются перевести на другие должности. Полная перезагрузка. Изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", – написал Бочкала.

Новость вызвала беспокойство на Украине, так как предполагается, что изменения в руководстве Пентагона совпадают с курсом администрации вновь избранного президента Дональда Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил новый американский госсекретарь Марко Рубио, США поддерживали Украину, но военные действия с Россией должны прекратиться. По его словам, президент США Трамп поставил своим приоритетом прекращение огня, и, как предполагается, произойдёт это довольно скоро.

19 января Трамп заявил, что после инаугурации он твёрдо намерен добиться остановки военных действий на Украине. Он подчеркнул, что это необходимо для предотвращения третьей мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из главных условий для мирных переговоров с Украиной будет отказ киевского режима от вступления в НАТО. Он добавил, что Киев также должен будет признать российскими территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году.