Москва, 22 января, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Российские пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса «Сбой.рф».

IMAGO/Rüdiger Wölk/Global Look Press

Сбои фиксировались с 23:10 по 00:00 мск. Большая часть (20%) жалоб пришлась на Самарскую область, Татарстан и Нижегородскую области (по 19%), Башкирию (16%) и Москву (7%).

К 01:50 мск 22 января сервис зафиксировал 3285 жалоб пользователей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ жаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. В частности, о таких проблемах информировали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В РКН отмечали, что неполадки фиксировались у всех операторов.

Через некоторое время Роскомнадзор объявил, что работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена дежурными службами. В ведомстве заметили, что специалисты выявили кратковременное нарушение связности.

6 января крупный сбой наблюдался в работе операторов связи, социальных сетей и поисковых систем в РФ. В Роскомнадзоре тогда рассказали, что причиной неполадок стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи.

15 января Роскомнадзор сообщил, что около 3,8 млн пользователей в РФ столкнулись с падением скорости интернета в результате повреждения магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане.