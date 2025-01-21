Вашингтон, 22 января, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения готовятся обжаловать в суде как минимум 18 американских штатов, столичный округ Колумбия и город Сан-Франциско. Об этом 21 января говорится в заявлении, размещенном на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Иск подан в окружной суд в американском штате Массачусетс, истцами выступили генеральные прокуроры 18 штатов, во главе которых находятся представители демократов. Отмечается, что указ Трампа нарушает положения конституции США, поэтому истцы требуют признать указ недействительным и запретить реализацию любых мер, предусмотренных указом.

«В конституции четко сказано, что гражданство детей, рожденных в Соединенных Штатах, не зависит от гражданства их родителей. Этот принцип является основополагающим для нас как страны и того, что значит быть американцем», — отметил в свою очередь губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

«Предложение администрации Трампа отказать детям, рожденным в этой стране, в гражданстве не только жестоко, но и противоречит самим нашим основам как американцев», — пояснила комиссар по социальным службам Сара Адельман.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп, вступив в должность, подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Накануне инаугурации Трамп пообещал своим сторонникам, что сразу после вступления в должность остановит «вторжение через границу» с Мексикой. 20 января он, выступая с инаугурационной речью, пообещал, что введёт режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направит войска для его поддержания.

21 января Трамп поручил Госдепу США начать выполнение программы America First («Америка прежде всего»). Она в том числе предусматривает прекращение политики предоставления убежища нелегальным мигрантам при пересечении границы и усиление мер проверки иностранцев при въезде в страну.