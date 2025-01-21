Москва, 22 января, 2025, 01:16 — ИА Регнум. В России первая пациентка с раком крови прошла лечение новым российским препаратом «Утжефра». Об этом 21 января сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ.

(сс) Pan American Health Organization

Отмечается, что 59-летней пациентке ввели две дозы препарата 12 и 13 декабря.

«После введения «Утжефры» у пациентки не было серьёзных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара», — приводит «РИА Новости» слова главы НМИЦ гематологии Ольги Алёшиной.

Глава центра подчеркнула, что результаты обследования говорят о полной безопасности препарата. Ожидается, что в исследовании «Утжефра» примут участие 60 пациентов. После того, как участникам исследования введут препарат они в течение года будут проходить медосмотры, сдавать анализы крови, а также инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

Российский препарат «Утжефра» (гемагенлеклейцел) предназначен для лечения В-клеточных злокачественных новообразований, несущих на своей поверхности антиген CD19.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет способность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург 12 октября рассказал, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани Институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,3 млн человек в год.