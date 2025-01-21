Дамаск, 22 января, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Контракт о расширении и модернизации порта Тартус, заключённый властями Сирии с российской компанией в 2019 году, аннулировали новые сирийские власти. Об этом 21 января сообщил директор таможни Тартуса Рияд Джуди сирийскому изданию Al-Watan.

Mil.ru Российский военный корабль в Тартусе. Сирия

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без модернизации, которая предполагалась по условиям соглашения», — уточнил Джуди.

Как пояснил чиновник, новое правительство Сирии работает над реструктуризацией порта с целью восстановления его работы. На сегодняшний день порт практически парализован в связи с высокими сборами и стоимостью логистических услуг. Новыми властями Сирии принято решение снизить таможенные пошлины на ряд категорий товаров на 60%.

Инвестиционный контракт с Россией сирийские власти заключили в 2019 году на 49 лет. Предполагалось, что российская сторона в течение четырёх лет выделит на расширение порта Тартус $500 млн, при этом получая управление морским портом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новые власти Сирии запретили ввоз в страну товаров из России, Ирана и Израиля. Товары, ввезённые в республику вопреки запрету, будут конфискованы.

8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

29 декабря лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в январе заявил, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи.