Эдмонтон, Канада, 22 января, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Российский хоккеист и форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в его адрес. Слова спортсмена привели его медиа-представители в Telegram-канале.

Michael Miller Александр Овечкин

«Да, я слышал высказывания Дональда Трампа о «Вашингтоне» и обо мне. Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — ответил Овечкин на вопрос, слышал ли он упоминания Трампа о нём.

Он добавил, что на инаугурацию президента США его не пригласили и в данный момент он со своей командой находится на выездной серии в канадском Эдмонтоне.

Как передавало ИА Регнум, накануне своей инаугурации, которая состоялась 20 января, Трамп похвалил Овечкина. Он назвал спортсмена отличным игроком. На следующий день президент США вновь похвалил российского хоккеиста, назвав его хорошим игроком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что похвала, произнесённая в адрес Овечкина, не является сигналом российской аудитории. Он напомнил, что в Соединённых Штатах спортсмена воспринимают как великого игрока американского хоккея.