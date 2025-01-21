Тель-Авив, Израиль, 21 января, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате нападения неизвестного злоумышленника в Тель-Авиве, злоумышленник был вооружен ножом. Об этом 21 января сообщает пресс-служба израильской национальной медицинской службы.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

Инцидент произошел в районе улицы Нахалат-Биньямин в южной части города. По данным портала Ynet, нападение на прохожих совершил выходец из Марокко, мужчина 29 лет, у него имеется вид на жительство в США, в Тель-Авив мужчина прибыл 18 января в качестве туриста.

По предварительным данным, мужчина въехал в центр города на мотоцикле, а после инцидента предпринял попытку сбежать. В полиции квалифицировали инцидент как теракт.

«Первоначальное расследование показало, что террорист, вооруженный ножом, нанес ножевые ранения трем мирным жителям на улице Нахалат-Биньямин и одному мирному жителю на улице Грузенберга», — указали в пресс-службе полиции.

Террорист нейтрализован силами безопасности. Все пострадавшие госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу в районе, где произошло нападение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ребёнок 12 лет и трое взрослых получили ранения в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом. Террорист открыл огонь по пассажирскому автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала.

Силовики установили личность террориста, который устроил стрельбу по мирным гражданам на автовокзале в городе Беэр-Шеве в Израиле. Исполнителем теракта оказался 29-летний араб из Негева Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Мужчина — родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале в Беэр-Шеве в октябре 2015 года.