Водитель легковушки пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Белгород, 22 января, 2025, 00:12 — ИА Регнум. В Белгородской области водитель легковушки пострадал при атаке украинского беспилотника на транспортное средство. Об этом вечером 21 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При атаке беспилотника ВСУ ранен ещё один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки. В настоящее время врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.
Как передавало ИА Регнум, 21 января Гладков также сообщал, что двое мирных жителей получили ранения в результате удара, нанесённого украинским дроном по движущемуся автомобилю на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области. Пострадавших доставили в районную Октябрьскую больницу попутным транспортом. Раненым оказали первую медицинскую помощь и направили в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор.
В начале января двое мирных жителей получили ранения в городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения получили мужчина и женщина.