Белгород, 22 января, 2025, 00:12 — ИА Регнум. В Белгородской области водитель легковушки пострадал при атаке украинского беспилотника на транспортное средство. Об этом вечером 21 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«При атаке беспилотника ВСУ ранен ещё один мирный житель. На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки. В настоящее время врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Гладков также сообщал, что двое мирных жителей получили ранения в результате удара, нанесённого украинским дроном по движущемуся автомобилю на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области. Пострадавших доставили в районную Октябрьскую больницу попутным транспортом. Раненым оказали первую медицинскую помощь и направили в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор.

В начале января двое мирных жителей получили ранения в городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю. Минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения получили мужчина и женщина.