Нью-Йорк, США, 21 января, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Долг США в регулярный бюджет Организаций Объединённых Наций (ООН) оценивается в $2,8 млрд. Такую цифру во время брифинга 21 января привёл заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

Global Look Press

«Долг США в регулярный бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд», — заявил Хак.

Вместе с этим Хак напомнил о необходимости стран-участниц ООН регулярно осуществлять отчисления в бюджет организации и, в случае, если долг государства превысит сумму необходимых отчислений за два года, то такая страна лишается права голоса в Генассамблеи ООН. При этом США остаются одной из крупнейших стран по размеру взносов, обеспечивая финансирование организации более чем на треть.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года финансовые трудности стали причиной ввода целого ряда ограничений ради сокращения расходов в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Среди введённых мер по сокращению расходов значились запрет операторам и переводчикам на сверхурочную работу, ограничение времени работы въездных ворот в штаб-квартиру ООН на Манхэттене, сокращение времени кондиционирования воздуха и ввод моратория на приём на работу новых сотрудников.

Уточнялось, что ООН давно испытывает финансовые трудности, так как крупнейшие спонсоры, в том числе США, часто задерживают платежи. Сложности начали нарастать во время пандемии COVID-19 в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа сократить финансирование гуманитарной деятельности и усилий по развитию.

Также отмечалось, что из-за финансовых трудностей сокращено число заседаний Совбеза ООН по украинскому конфликту и по ситуации в секторе Газа. Для проведения одного такого заседания, по данным Bloomberg, требуется около 15 тыс. долларов.

Президент США Дональд Трампподписал указ о выходе из ВОЗ 20 января — в день своей инаугурации. Причиной данного решения он назвал неравные взносы в организацию от США и Китая. Так, платеж Штатов превышал $500 млн в год, а КНР отдавала и бюджета почти $39 млн.