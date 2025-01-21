Москва, 21 января, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Инфраструктура подрядчика ПАО «Ростелеком» подверглась кибератаке, но она не затронула портал «Госуслуги», а также не коснулась чувствительных персональных данных абонентов оператора связи. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минцифры в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что интернет-ресурсы, упомянутые в анонимных сообщениях, не предназначены для обслуживания физических лиц и персональные данные на этих ресурсах не хранятся. Хакерская атака не затронула портал «Госуслуги», все данные портала по-прежнему надёжно защищены.

Отмечается, что для защиты систем «Ростелекома» используется эшелонированный подход — меры безопасности, дополняющие друг друга. За системы подрядчика не отвечали специалисты по информационной безопасности «Ростелекома».

Как уточнили в Минцифры, совместно с «Ростелекомом» ведётся работа по усилению защиты инфраструктуры, все необходимые меры приняты, ведётся подробное расследование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания «Ростелеком» ранее фиксировала проблемы с информационной безопасностью у одного из подрядчиков, поэтому наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика.

Хакеры получили доступ к сведениям «Ростелекома» из баз двух сайтов компании. В частности, были раскрыты 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

Ранее Роскомнадзор проинформировал, что за 2024 год были зарегистрированы 135 случаев утечек баз данных. В них аккумулировалось более 710 млн записей о россиянах.