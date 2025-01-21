Москва, 21 января, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Число желающих принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» превысило 15 тысяч человек за три дня до окончания регистрации. Об этом ИА Регнум рассказали организаторы конкурса.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Как отметили представители проекта, данная цифры подтверждает высокую востребованность конкурса со стороны целевой аудитории.

По словам члена Наблюдательного совета конкурса, советника Президента РФ, председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, конкурс имеет выраженный профессиональный характер, он предусматривает определенный входной барьер, требуя от участников набора профильных компетенций уже на старте.

«И в подобных условиях цифра в 15 тысяч человек становится очень серьёзной заявкой на успех. Теперь ключевой задачей организаторов станет обеспечение прозрачности и объективности всех отборочных процедур, чтобы участники увидели, что оценки каждого из них справедливы и обоснованы. Тем самым конкурс окончательно подтвердит свою результативность», — добавил Фадеев.

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 24 января 2025 года 12:00 мск. После этого в течении трёх дней зарегистрировавшиеся участники смогут завершить выполнение обязательных заданий дистанционного этапа конкурса — заполнения анкеты, записи видеоинтервью и написания эссе.

Как передавало ИА Регнум, победительница конкурса управленцев «Лидеры России» Алёна Беликова возглавит строительство Ростовского транспортного кольца. Беликова, победившая в четвёртом сезоне «Лидеров России», приступила к работе в качестве заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области. Ей предстоит завершить проект строительства Ростовского транспортного кольца, которое будет частью Азовского транспортного кольца.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Работа платформы направлена на создание будущего России с равными возможностями для каждого.