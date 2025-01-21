Ростов-на-Дону, 21 января, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом вечером 21 января сообщило Минобороны РФ.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«С 21:30 до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадавших нет.

«По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 января над шестью российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 22 вражеских дрона ликвидированы в Брянской области, 12 в Ростовской, 10 в Смоленской, шесть в Воронежской, четыре в Саратовской, один в Курской.

21 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) почти за час уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом.