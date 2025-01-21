Киев, 21 января, 2025, 23:03 — ИА Регнум. В Киеве прогремели взрывы на фоне действующего режима воздушной тревоги. Об этом 21 января пишет украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

О взрывах в столице Украины сообщил также мэр Киева Виталий Кличко. Как уточнил глава города, взрывы сначала были слышны в районах на левом берегу Днепра, а потом и на правом берегу реки.

По словам Кличко, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), мэр Киева порекомендовал жителям находиться в укрытиях.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в украинском городе Днепропетровске утром 21 января прогремели взрывы. Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что разрушено здание одного из складов.

Воздушная тревога была объявлена вечером 18 января в Киеве и Киевской области, а также ещё в семи регионах.

Мэр украинской столицы Кличко 18 января сообщил, что в Киеве сработали средства ПВО, были слышны взрывы. После этого в нескольких районах города пропало водоснабжение. Кроме того, по словам мэра, в результате взрывов получил повреждения вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, её закрыли для пассажиров на вход и выход.