Ростов-на-Дону, 21 января, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают вражескую воздушную атаку в Ростовской области. Об этом 21 января сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Как уточнил Слюсарь, отражение воздушной атаки началось в 21:30 мск. На данный момент ликвидировано три беспилотника в районе Каменск-Шахтинского. По предварительным данным, пострадавших нет. Сведения о разрушениях на земле в дежурные спасательные службы не поступали.

Врио губернатора добавил, что военные продолжают работу по отражению воздушной атаки врага.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 21 января над шестью российскими регионами дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 22 вражеских дрона ликвидированы в Брянской области, 12 в Ростовской, 10 в Смоленской, шесть в Воронежской, четыре в Саратовской, один в Курской.

21 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) почти за час уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом.