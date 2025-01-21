Турция, 21 января, 2025, 22:10 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76. Об этом сообщили местные власти. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Global Look Press

«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — заявил Ерликай.

По словам министра, в рамках расследования происшествия на данный момент задержаны девять человек.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше гостиницы Grand Kartal в Карталкае вспыхнул пожар, который затем охватил всё здание. Многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники.

Пожар попал на видео.

На распространённых записях видно, что пламя охватило верхнюю часть здания и кровлю. Также загорелась стоящая рядом постройка. Вокруг гостиницы собралось много пожарных машин, спасатели ведут борьбу с огнём.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днём траура по погибшим.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией. Он попросил турецкого коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.