Вашингтон, 21 января, 2025, 21:59 — ИА Регнум. Национальный профсоюз служащих казначейства США обратился в суд иском к американскому президенту Дональду Трампу в первый день его работы на посту из-за указа об упрощении процедуры увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом 21 января сообщило агентство Bloomberg.

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«Указ радикально изменит государственную службу, резко увеличив количество и тип сотрудников, которых могут уволить без права на апелляцию», — процитировало издание выдержку из иска.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что администрация Трампа готова отстаивать свою правоту в суде.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Fox News 21 января сообщил, что новая американская администрация уволила с поста командующего Береговой охраной США первую женщину на этой должности, адмирала Линду Ли Фэган. Причиной отставки назвали её чрезмерный упор на «инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы.

Трамп 20 января в инаугурационной речи заявил, что утвердит ряд исторических указов в первый день пребывания у власти. Вскоре после этого он начал подписывать первые распоряжения.