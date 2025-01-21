Москва, 21 января, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Жена погибшего в Охотском море Сергея Пичугина заявила, что согласна с обвинениями в адрес его брата Михаила. Об этом 21 января сообщил телеканал RT.

Кадр из видео Михаил Пичугин

В том же путешествии погиб и её сын Илья. Два месяца мужчины дрейфовали в море.

«Это её личная мысль, её личное право — что она думает, как она думает», — заявил телеканалу адвокат Михаила Пичугина Андрей Назаров.

Он подчеркнул, что незнаком с женой Сергея и не может прокомментировать её рассуждения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае.

Выжил только один человек — Михаил Пичугин. По словам и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева, медики оценили состояние дрейфовавшего 67 дней в море мужчины как стабильное.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Оперативные службы установили, что надувная лодка «Байкат 470», на которой туристы отправились в путешествие, не была предназначена для 150-километрового перехода. Район плавания для подобного маломерного судна ограничен 5 км.