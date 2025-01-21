Вашингтон, 21 января, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета России в декабре 2024 года достигли рекордного уровня, несмотря на ужесточение санкций. Об этом 21 января заявило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на расчёты на основе данных Минфина РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Общий объём доходов в декабре достиг более 4 трлн рублей ($40 млрд), что на 28% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года», — говорится в материале.

Отмечается, что доходы российского бюджета в прошлом месяце стали самыми высокими с января 2011 года. По данным издания, основным источником пополнения казны стали продажи нефти и газа, выручка от которых выросла на треть в сравнении с 2023 годом, и рост налоговых сборов и дивидендов.

Всего в 2024 году, согласно расчётам агентства, доходы российского бюджета выросли на 26% — до 36,7 трлн рублей. Это значительно больше, чем было предусмотрено планом.

«Рост доходов позволил правительству тратить больше, чем когда-либо, при этом общие расходы за месяц составили 7,15 трлн рублей, что побило предыдущий рекорд, установленный в декабре 2022 года», — отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года заявил, что доходы федерального бюджета России в 2025 году, согласно плану вырастут до 40,296 трлн рублей, а расходы — до 41,495 трлн рублей. Дефицит составит около 0,5% ВВП. При этом глава государства ожидает, что доходов будет больше, чем планируется.

В декабре Путин сообщил, что в период с 2025 по 2027 годы четверть федерального бюджета РФ направят на социальные нужды. Руководство страны выполняет все социальные обязательства, несмотря на внешнее давление, подчеркнул президент.