Вашингтон, 21 января, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник заявила, что в случае своего утверждения на должность будет бороться с наличием у России и Китая права вето в Совете Безопасности Всемирной организации.

Global Look Press

«Это вызов, с которым, если буду утверждена постпредом, мы будем сталкиваться каждый день — это [право] вето у Китая и России в «Постоянной пятерке» [Совбеза]. Это тот вызов, с которым нам предстоит продолжать бороться», — заявила она на слушаниях в сенате.

Кроме того, Стефаник признала тревожным наличие в Совбезе членов ООН, которые не разделяют общих интересов Вашингтона, имея при этом право вето.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года каждый год по пять стран. При этом непостоянные члены выбираются по географическому принципу: среди них должны быть пять стран от Африки и Азии, три страны от Европы (при этом одна именно от Восточной) и две страны из Латинской Америки. Все постоянные члены ООН имеют право вето, позволяющее им заблокировать любую инициативу, а непостоянные члены имеют такую возможность, только приняв коллективное решение.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября США заблокировали резолюцию СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа, воспользовавшись правом вето. Из 15 голосовавших на заседании стран только Штаты выступили против, в результате чего резолюция не была принята.

19 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчёркивал, что США фактически заблокировали практическую работу Совбеза по ближневосточному урегулированию, уже пять раз применив право вето.