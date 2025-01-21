Вашингтон, 21 января, 2025, 21:01 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа уволила с поста командующего Береговой охраной страны адмирала Линду Ли Фэган, которая является первой женщиной, получившей эту должность. Об этом 21 января сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на источник.

United States Coast Guard

По информации журналистов, новое руководство страны обвинило Фэган в неспособности устранить угрозы безопасности на границе и чрезмерном акценте на «инициативах по разнообразию, равенству и инклюзивности» вместо заботы о безопасности границы. Также ей вменили попытку скрыть информацию об изнасилованиях женщин, учившихся в Академии береговой охраны США.

«Чиновник сказал, что у Фэган были существенные просчёты в наборе персонала, что усугубило проблемы, связанные с оперативной готовностью <…> Под её руководством также наблюдались постоянные задержки и перерасходы средств», — добавил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 21 января подписал указ, что в стране официально признают только два пола — мужской и женский. В документе также отмечено, что пол человека неизменен и не может быть синонимом концепции «гендерной идентичности».

Накануне Трамп пообещал снова сделать армию США самой сильной в мире. Он также заявил, что единственной задачей вооружённых сил будет только защита страны от врагов.

В тот же день он сообщил, что введёт режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Он также пообещал направить войска для усиления контроля на границе.