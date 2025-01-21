Москва, 21 января, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) почти за час уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«С 19:20 до 20:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 января средства ПВО уничтожили три беспилотника украинских формирований у побережья Крыма. Дроны украинской армии были ликвидированы над акваторией Чёрного моря в период с 10:45 до 11:00 мск.

В ночь на 21 января российские силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью российскими регионами. 22 дрона сбили над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять — над Смоленской и шесть — над Воронежской. Кроме того, четыре украинских БПЛА были сбиты в небе над Саратовской областью и ещё один — над территорией Курской области.